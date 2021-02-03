Взрыв дома на Позняках: пострадавшим выдали квартиры без воды и света

Жители многоэтажного дома на Позняках в Киеве, в котором произошел взрыв, получили жилье в недостроях и отдаленных уголках столицы.

Как сообщают Вартові еспресо, в результате происшествия без крова остались 120 человек.

Власть начала выдавать пострадавшим сертификаты на новое жилье, в первую очередь тем, у кого были несовершеннолетние дети.

"Комнат две. А отдел продаж нам на плане написал, что есть кухня-гостиная. Хотя это просто кухня", – рассказывает Марина Писаренко.

По ее словам, когда она приехала с ордером в отдел продаж, то ее новая квартира из двухкомнатной "превратились" в трехкомнатную. При этом женщина отмечает, что до сих пор еще не является ее официальной владелицей. Хотя платежки за жилье уже пришли.

Она уточнила, что полученное жилье требует минимум полгода для проведения ремонтных работ из-за того, что оно "абсолютно голое".

"Мои родители получили квартиру в "Лесной сказке". Так называется жилой комплекс. Это село Быковня. Хотя каким-то образом имеет киевский адрес", – уточнила Писаренко.

При этом киевлянка отметила, что заселяться в полученное жилье нельзя из-за отсутствия воды и электричества в доме.

Как сообщал OBOZREVATEL: