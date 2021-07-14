Вырезанные на стенах иконы и загадочные смерти: какие тайны хранят подземелья Киева. Фото и видео

Киев, как и многие другие древние города планеты, имеет целую сеть подземелий. Среди самых известных – Киево-Печерская лавра и полулегендарная секретная правительственная ветка метро. Но далеко не каждый киевлянин знает, что в столице имеется большое количество других пещер и тоннелей.

OBOZREVATEL собрал подборку интересных подземных мест столицы

Подземелья одного из первых монастырей Киевской Руси – Свято-Успенской Киево-Печерской лавры разделены на две локации – Ближние и Дальние пещеры. Также есть Варяжская пещера, но она закрыта для посетителей из-за частых обвалов. Хотя именно последнюю считают местом возникновения обители монахов.

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Если говорить более детально, то Дальние пещеры, длина которых составляет 293 метра, изначально были основаны как полностью отдельный комплекс. Сейчас там находятся сразу три подземных церкви: Рождества Христового, преподобного Феодосия и Благовещения Пресвятой Богородицы. При этом именно последняя является самой древней не только этих подземелий, но и Киево-Печерской Лавры.

Стоит отметить, что в 1988 году на территории комплекса проводились археологические раскопки – ученым удалось обнаружить келью преподобного Феодосия, выкопанную им в 1058 году. При этом своды этого помещения были в идеальном состоянии.

В Ближних пещерах, длина которых 383 метра, покоятся мощи 79 святых. В частности, это преподобный Нестор Летописец, иконописцы Алипий Печерский и Григорий, а также предположительные останки героя былинного эпоса Ильи Муромца.

В столице расположен археологический заповедник Китаев, на территории которого находится Троицкий Китаевский мужской монастырь. Он интересен тем, что в глубине местных холмов вырыт небольшой, но уникальный комплекс пещер.

На его стенах подземелий можно увидеть вырезанные на глине иконы, лежанки для монахов. А в одной из ниш, которая находится на входе в катакомбы, можно даже увидеть человеческие кости и череп.

Как рассказывают местные жители, эти сооружения даже старше пещер Киево-Печерской лавры.

Современные археологические находки в пещерах датируются 17-м веком, то есть тем временем, когда у подножия горы, в районе посада, был построен новый лаврский скит в Китаево. Там появились деревянные кельи и церковь.

В нескольких районах Киева на набережной реки Днепр можно увидеть странные бетонные конструкции или тоннели, которые уходят в сторону воды. Это остатки так называемого "Сталинского метро", которое должно было соединить левый и правый берега украинской столицы двумя подземными конструкциями.

В 1938 году условиях строжайшей секретности были заложены два тоннельных перехода под руслом реки: Северный (Оболонь – Вигуровщина-Троещина) и Южный (Жуков остров – Осокорки). Строительство прервалось в 1941 году из-за нападения нацистской Германии на СССР, а потом не возобновилось из-за того, что его признали нецелесообразным.

Сейчас наибольший интерес для исследователей-любителей представляют остатки тоннеля на Жуковом острове. Вход в сооружение расположен на поверхности, хоть и затоплен. Чтобы увидеть его, люди используют небольшие лодки. Хотя примерно через 100 метров тоннель полностью уходит под воду.

Клов по праву считается одним из красивейших и зрелищных подземных ручьев Киева. На протяжении 5 километров он протекает под улицами столицы, в частности Крещатиком, Майданом Незалежности и Европейской площадью.

При этом нужно учитывать, что опытные диггеры настойчиво не советуют людям, которые ищут острые ощущения, спускаться в Клов. Именно дождь, который резко повышает уровень воды в подземных тоннелях, стал причиной гибели двух групп исследователей в 2003 и в 2009 годах.

Зеленый театр, который расположен на склонах Печерских холмов, за время своего существования успел побывать частью крепости, стеной водокачки и даже ночным клубом, который, впрочем, потом закрыли.

Сейчас катакомбы этого сооружения никто не охраняет, и попасть внутрь центральной галереи можно через заброшенное сейчас каменное строение, которые молодежь успела основательно разрисовать граффити.

По тоннелям, конечно, можно пройтись, но часть его ходов забетонировали. С этим местом связано много мистических историй. В частности, старожилы рассказывают, что именно здесь проживает главный призрак столицы. И не стоит забывать, что именно Зеленый театр, наряду с Лысой горой, пользуется популярностью у любителей оккультизма.

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