Выпил около 0,75 литра водки: в Киеве остановили пьяного водителя грузовика, пытавшегося проехаться по Крещатику. Фото

В Киеве правоохранители остановили водителя грузовика, который в состоянии алкогольного опьянения пытался проехаться по Крещатику. Выходя из показов прибора Драгер, перед тем, как сесть за руль, мужчина выпил бутылку водки объемом 0,75 литра.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафы на сумму более 17 тысяч гривен.

"На днях, во время патрулирования, охранники порядка остановили грузовой автомобиль Renault Magnum, двигавшийся по Крещатику в зоне действия запретительного знака. У 52-летнего водителя инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – 2,51 промилле", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские отстранили водителя от управления машиной и составили на него протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и постановление за нарушение требований дорожного знака (штраф 340 гривен).

Добавим, по словам нашего собеседника в правоохранительных органах, судя по телосложению нарушителя и показателю прибора Драгер, скорее всего он, прежде чем сесть за руль, выпил алкоголь, эквивалентный бутылке водки объемом 0,75 литра.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 10 мая правоохранители составили 777 административных протоколов на водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Общая сумма выписанных штрафов за этот период составляет 15 млн. 283 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева обнаружили водителя, который пьяным управлял трактором. Свое состояние он объяснил тем, что он ел кислую капусту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!