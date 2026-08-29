Выехал на место ночного вражеского обстрела: в Киевской области погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич. Фото

В ночь на 29 августа в результате российской атаки погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич. Он выехал на место вражеской атаки, чтобы помогать местным жителям в Киевской области.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Ангатолий Федорук. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"Этой ночью погиб мой коллега, глава Дмитровской общины Тарас Дидич. Несправедливая и болезненная утрата для всего Бучанского района. Тарас Тарасович выехал на место ночного вражеского обстрела, чтобы быть рядом с людьми и помочь. И сам погиб", – написал Федорук.

Он добавил, что погибший был сильным и неравнодушным руководителем, которому доверяла община. Он всегда помогал людям. В частности, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Дидич развозил продукты жителям Дмитровской общины.

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"Искренние соболезнования семье, родным и близким Тараса Тарасовича, а также всей Дмитровской общине. Светлая память", – добавил Федорук.

Дидич Тарас Тарасович – родился 4 марта 1961 года в с. Стрельче Городенковского района Ивано-Франковской области, образование высшее, в 1984 году окончил Киевский политехнический институт. На должности сельского головы Дмитровского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области работал с ноября 1994 года (в октябре 2010 года был избран на эту должность в пятый раз).

Что предшествовало

Вечером в пятницу, 28 августа, в Киевской области прогремел мощный взрыв. Причиной стала атака войск страны-агрессора РФ, в результате которой загорелись склады в Бучанском районе. Известно о шести пострадавших, есть погибшие, повреждены дома.

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение всех транспортных средств с 15 по 32 км автодороги М-06 Киев – Чоп в обоих направлениях.

Как писал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В Святошинском районе столицы из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

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