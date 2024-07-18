Второй уровень опасности: синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды в Киевской области 18 июля

В Киеве и Киевской области в четверг, 18 июля, в ближайшее время с содержанием до конца суток грозы, град и шквал 15-20 м/с. Кроме того, ожидаются сильные ливни, II уровень опасности, оранжевый.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Жителей региона призвали осторожничать.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине и городу Киеву. В ближайшие часы с содержанием до конца суток 18 июля грозы, град и шквал 15-20 м/с. И уровень опасности желтый", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили о сильных ливнях – 30-40 мм осадков за 1 час. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Напомним, столицу и Киевскую область в среду, 17 июля, во второй половине дня накрыла гроза, которая местами сопровождалась сильными порывами ветра. В результате непогоды в некоторых районах фиксировали падение деревьев, в Киевской области зафиксировано повреждение электросетей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в пятницу, 19 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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