Возле Киево-Печерской лавры верующие УПЦ МП пытались устраивать провокации. Видео

У Киево-Печерской лавры в воскресенье, 13 августа, одна из гражданок пыталась создавать провокации. Женщину доставили в райуправление полиции и составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Согласно КУоАП, за такие действия максимальная ответственность предусмотрена в виде административного ареста сроком до пятнадцати суток (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У одного из входов в Киево-Печерскую лавру гражданка пыталась устраивать провокации. Правоохранители доставили ее в управление полиции, где на нее составили административные материалы по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство", – рассказали в полиции.

Следует добавить, что согласно статье Кодекса Украины об админнарушениях, нарушительнице грозит наложение штрафа от до 119 гривен или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до пятнадцати дней.

Следует добавить, что пользователи соцсетей уточнили – к попыткам устроить провокации причастны верующие УПЦ МП.

Напомним, также 9 августа суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Монахи московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры еще до 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.

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