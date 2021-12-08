Восемь лет назад в Киеве снесли памятник советскому вождю: как начинался "ленинопад". Видео

Юрий Сергиенко
Общество
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Восемь лет назад в Киеве снесли памятник советскому вождю: как начинался 'ленинопад'. Видео

В Киеве восемь лет назад – 8 декабря 2013 года – снесли памятник советскому вождю Владимиру Ленину. С того момента по Украине прокатилась волна, которую назвали "ленинопадом".

В тот день участники Революции Достоинства сбросили статую, которая располагалась на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик, перед Бессарабской площадью. Протестующие также разбили его на "сувениры" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Снос памятника Ленину в Киеве 8 декабря 2013 года.
Видео дня

Украинский институт национальной памяти (УИНП) назвал эти события третьей волной декоммунизации. Спустя год "ленинопад" охватил почти всю страну – монументы Ленину были демонтированы во всех областных центрах, кроме Запорожья.

Памятник разбили после сноса.

В 2015 году в Украине приняли закон о декоммунизации, который осуждает коммунистические и нацистские режимы, а также запрещает их пропаганду.

По данным УИНП к концу 2020 года, в Верховной Раде были переименованы почти тысяча населенных пунктов и 26 райнов. Также по стране демонтировано 2,4 тысячи памятников и памятных знаков с коммунистической символикой.

Данные по декоммунизации по состоянию на конец 2020 года.

Внимание! Видео содержит нецензурные выражения!

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года в Институте нацпамяти заявляли, что нашли меценатов, которые помогут демонтировать советский герб со щита "Родины- Матери".

УкраинаДекоммунизация в УкраинеИнститут национальной памятиВладимир Ленин