Волонтер – о тяжелейших ранениях бойцов в госпитале Киева: все точно как в 14 году, это перемирие?

В Главном военном клиническом госпитале в Киеве в помощи нуждаются тяжелораненые воины Вооруженных сил Украины (ВСУ). У многих бойцов ампутированы конечности, у других – тяжелые осколочные ранения.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook. Она привезла в больницу для военных еду, соки и сладости.

Наталья рассказала о травмах госпитализированных бойцов. У 21-летнего морпеха Дмитрия ампутирована нога до бедра после ранения противотанковой управляемой ракетой. Еще у одного пехотинца, 28-летнего Александра, пострадали обе ноги в результате взрыва мины. Фото 18+

"Увидели бы своими глазами, ночь бы не спали. Женя чуть старше, осколочное ранение, забинтованный, боли ужасные, кушать не хочет, сцепил зубы, терпит боль. Ярослав, 26 лет, ампутированы обе ноги. Еще один морпех без ноги в палате. Все точно как в 14 году. Это перемирие?" – написала Наталья.

Волонтер отметила, что война на Донбассе не только для активистов и военных, она касается всех украинцев, и призвала помочь раненым.

Перевести помощь можно на карты 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Наталья Юсупова.

Напомним, в Главный военный клинический госпиталь в Киеве 4 марта прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса. Волонтер попросила о помощи травмированным воинам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 5 марта, в зоне боевых действий на Донбассе возле Марьинки российские террористы ранили воина Вооруженных сил Украины, он в тяжелом состоянии.