Вода отвечает санитарным нормам: в "Киевводоканале" опровергли слухи о холерной палочке

В Киеве качество водопроводной воды соответствует санитарным нормам. Информация о холерной палочке, которую распространили в сети, не соответствует действительности.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала". Жителей столицы призвали доверять только официальным источникам информации.

"В сети распространяется фейк о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде. В "Киевводоканале" подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности. Качество питьевой воды контролируется за показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими нормами безопасности. Отклонений от действующих норм пока нет, вода безопасна по эпидемическим показателям и не вредит здоровью человека", – подчеркнули коммунальщики.

В пресс-службе добавили, что информация о качестве воды поверхностных источников водоснабжения и питьевой воды в Киеве ежедневно публикуется "Киевводоканалом". Ее можно узнать на официальном сайте и странице в социальных сетях Facebook.

Следует добавить, что в начале июня в сети уже распространялись аналогичные фейки о качестве водопроводной воды в Киеве. Тогда эта информация не подтвердилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева. Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, ситуация под контролем остается стабильной.

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