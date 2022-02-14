Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице

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В День святого Валентина мэр Киева Виталий Кличко признался в любви столицы. Соответствующие признания политик разместил в своем Instagramе.

Он озвучил десять способов проявить свои чувства к украинской столице.

"День влюбленных – это повод признаться в любви Киеву", – написал он.

По словам Кличко, любовь к украинской столице можно проявить, записавшись в территориальную оборону Киева, прогуливаясь по ночному городу во время первого свидания, а также выходя на утренние пробежки в парк "Наталка".

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Любовь к городу, по словам Кличко, это также фотосессии на лестнице Пейзажной аллеи, экскурсии для друзей и рассветы на берегу Днепра.

"Любовь в Киев – это родить нового киевлянина или киевлянку", – подытожил он.