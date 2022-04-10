Великобритания поможет с восстановлением Киева и Киевской области, – Зеленский

Великобритания окажет помощь в послевоенном восстановлении Украины. В частности, британцы готовы взять шефство над столицей и Киевской областью.

Об этом в своем видеообращении рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Такая договоренность была достигнута во время приезда английского премьера Бориса Джонсона.

"Джонсон был сегодня очень конкретен в ответах на мои вопросы. Впрочем, как и всегда. И уже определились с ним – какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области", – сообщил Зеленский.

Видео дня

Напомним, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Бориса Джонсона завершилась прогулкой по центру военного Киева.

Во время экскурсии к ним подошла жительница столицы и подарила западному гостю керамического петушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля, премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В столицу воюющей страны британский лидер добирался на поезде.