ВДНХ в Киеве раньше имел собственный уникальный транспорт для перевозок посетителей. Архивные фото

Национальный экспоцентр Украины (ВДНХ) в Киеве был основан в 1940 году, и в наши дни является любимым местом прогулок киевлян и гостей столицы. Но раньше по его территории ездили специальные вагончики, благодаря которым можно было с комфортом добраться до любой точки комплекса.

Видео дня

Старые фото этого периода были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, в наши дни этот транспорт не работает.

"Такие симпатичные вагончики катались по ВДНХ, и каждый желающий мог добраться до любой точки быстро и с комфортом", – говорится в сообщении.

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" расположен в Голосеевском районе столицы возле одноименной станции киевского метро. Территория экспоцентра непосредственно граничит с территориями Клинической больницы "Феофания", Института пчеловодства, Национальным музеем пчеловодства Украины. Включает в себя 180 домов и сооружений, 20 из которых имеют статус памятников архитектуры и градостроительства местного значения Украины.

Напомним, в 1918 году на улицах Киева немецкими фотографами была сделана серия уникальных снимков. На них можно увидеть не только жизнь города, но даже украинскую бронированную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве недалеко от Европейской площади в 1942 году можно было увидеть британский трофейный танк Марк V. В наши дни на его месте установлен памятник Вячеславу Чорновилу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!