В Вишневом закроют движение авто через ж/д переезд. Схема объезда

В Вишневом Киевской области в пятницу, 18 июня, с 9:00 до 15:00 закроют движение автотранспорта через железнодорожный переезд. Дорожники проведут ремонтные работы.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины, коммунальщики займутся асфальтированием проезжей части.

"18 июня с 9.00 до 15.00 временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд в городе Вишневое. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта во время проведения ремонтных работ (асфальтирование проезжей части). Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты учитывая ограничения", – отметили в пресс-службе.

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В полиции уточнили, что объехать этот участок дороги можно будет по таким улицам:

Вячеслава Черновола;

Кольцевой дороге;

Киевской;

Леси Украинки.

Напомним, в Киеве до конца августа планируют завершить ремонт Индустриального путепровода. Кроме того, коммунальщики закончат работы на более 60 объектах дорожной инфраструктуры.

А пока жители столицы пытаются самостоятельно решить проблему плохих дорог. В частности, в Соломенском районе ямы на придомовой территории были заложены старыми коврами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева во вторник, 15 июня, до 20:00 из-за ремонтных работ ограничили движение транспорта на улице Строителей.