В Василькове в честь британского премьера Бориса Джонсона назвали набережную

В Василькове Киевской области набережную реки Стугна назвали в честь премьера Великобритании Бориса Джонсона. Политик первым среди европейских лидеров принял решение оказать Украине военную помощь.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович. Набережную недавно отремонтировали и открыли.

"Великолепная новость, Друзья! Наша новая набережная на реке Стугна, которая была торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя великого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонса, как он себя называет BORISJOHNSONUK", – рассказала Баласинович.

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Она добавила, что именно премьер-министр Великобритании первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине.

"Поддержал стремление нашей страны, нашего народа победить российского захватчика. Спасибо тебе, Борис!", – резюмировала Баласинович

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшее время Украина получит дополнительную военную помощь. Также он подчеркнул, что верит в победу нашей страны в войне против России.