Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву и подчеркнул, что верит в победу Украины. Видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшее время Украина получит дополнительную военную помощь. Также он подчеркнул, что верит в победу нашей страны в войне против России.

Глава британского правительства отметил, что стремится укрепить Украину до такого уровня, чтобы агрессор больше не осмелился посягать на наше государство. Об этом Джонсон рассказал во время обращения к Верховной Раде, запись которого опубликована на YouTube Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Джонсона, Великобритания сотрудничает с десятками стран, которые поставляют Украине необходимое вооружение и оборудование. При этом поставки военной помощи будут лишь увеличиваться.

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"В ближайшие недели мы пришлем вам противокорабельные ракетные системы Brimstone, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и участков под угрозой. У нас есть новый пакет помощи на 300 млн фунтов. Это радары, чтобы определять, где находится артиллерия, которая целится по вашим городам, дроны, чтобы усилить вашу пехоту и наступательные силы", – заявил Джонсон.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона за всестороннюю помощь Украине.

"Прежде всего я хочу поблагодарить лидера Великобритании Бориса Джонсона и всему народу Соединенного Королевства за слова, которые мы слышим, за действия, которые мы видим, за поддержку, которую мы ощущаем, за помощь, которую мы реально получаем и за победу, которую мы вместе точно одержим", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Великобритания объявила об отмене пошлин на товары из Украины, что ранее пообещал сделать премьер-министр страны Борис Джонсон. Он заявил, что Британия хочет поддержать украинскую экономику во время кризиса.

Напомним, в начале апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал в Украину. В Киеве он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.