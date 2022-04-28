В "Укрпоште" рассказали, когда откроют отделения в Буче и Бородянке

"Укрпошта" восстанавливает работу на ранее оккупированных российскими военными территориях. В частности, 29 апреля будут открыты отделения в Буче и Бородянке Киевской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор "Укрпошти" Игорь Смилянский. Киевщина постепенно восстанавливается после деокупациии.

"По приглашению Офиса Президента Украины принял участие в заседании Конгресса Местных и Региональных Властей. Докладывал по-видимому самому тяжелому для себя вопросу – работа на временно оккупированных территориях... PS. А завтра будет приятный день – мы открываем наши отделения в Буче и Бородянке. Не переключайтесь", – сообщил Смилянский.

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Напомним, в Киевской области продолжаются работы по разминированию региона. Во вторник, 26 апреля, пиротехники нашли и обезвредили 1413 взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты закончили создание системы водопровода из Киева в Ирпень. Для того, чтобы подать воду из столицы в пригород были проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы.