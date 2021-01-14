В центре Киева возник масштабный пожар. Фото и видео

В Киеве на улице Саксаганского, 145 А, в четверг, 14 января, возник масштабный пожар в двухэтажном здании.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, предварительно никто не пострадал (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Возник пожар на крыше, который распространился на территории 80 квадратных метров", – рассказал наш собеседник.

Позже в ГСЧС Киева OBOZREVATEL сообщили, что в 16:14 пожар был локализован, а в 16:26 - ликвидирован.

Пожежа виникла на території 80 квадратніх метрів.

Предварительтно, погибших нет.

Возгорание произошло под крышей здания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области 6 января на улице Киевская загорелся мобильный строительный вагончик. В результате пожара погиб мужчина.