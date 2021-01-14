У центрі Києва виникла масштабна пожежа. Фото і відео

Олег Тимченко Життя столиці 16:34, 14.01.2021 Оновлено: 17:22, 14.01.2021

У Києві на вулиці Саксаганського, 145 А, у четвер, 14 січня, виникла масштабна пожежа у двоповерховій будівлі.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, попередньо ніхто не постраждав (щоб подивитися фото та відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Виникла пожежа на даху, який поширився на території 80 квадратних метрів", – розповів наш співрозмовник.

Пізніше у ДСНС Києва OBOZREVATEL повідомили, що о 16:14 пожежу було локалізовано, а о 16:26 - ліквідовано.

Пожежа виникла на территории 80 квадратних метрів.
Попередньо, загиблих немає.
Займання сталося під дахом будівлі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Броварах Київської області 6 січня на вулиці Київській загорівся мобільний будівельний вагончик. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

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