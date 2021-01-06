Под Киевом мужчина сгорел заживо во время пожара

В Броварах Киевской области 6 января около 1:00 на улице Киевская загорелся мобильный строительный вагончик.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, причиной возгорания может быть неисправная проводка (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Во время тушения спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины. Погибший жил в помещении и трудился разнорабочим. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза", – добавил собеседник.

В пресс-службе ГСЧС Киевской области уточнили, что пожар был локализован в 01:25 и полностью ликвидирован в 01:35.

Огнем повреждена отделка сооружения, вещи домашнего обихода.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева 18 декабря произошел пожар в двухэтажном здании психоневрологического диспансера, расположенного по адресу Юнкерова, 37.