В центре Киева утром зафиксировали большие пробки: что произошло

В центре Киева в пятницу, 16 июня, утром из-за ограничения движения образовались большие пробки. Водителям лучше выбирать альтернативные маршруты или воспользоваться услугами подземного общественного транспорта.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В городе запланировано проведение мероприятий.

"16 июня в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств в центре Киева. О возобновлении движения мы сообщим дополнительно. Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать свой маршрут раньше времени", – призвали правоохранители.

Следует добавить, что согласно информации социальных сетей, проблемы с движением наблюдают на центральных улицах столицы.

Отметим, что издание SkyNews накануне сообщило, что 16 июня в Киев планирует прибыть президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Он хочет встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским и обсудить мирные инициативы. Возможно, поэтому планируется перекрытие движения транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Брестском проспекте возле станции метро "Житомирская" проводят демонтаж временных сооружений, которые по результатам проверки не отвечают требованиям паспортов привязки.

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