В центре Киева устроили шествие в честь защитников Мариуполя. Видео

В Киеве в субботу, 20 мая, родственники и неравнодушные граждане провели мероприятие под лозунгом "Мы ждем героев Мариуполя". Событие произошло в центре столицы по улице Крещатик.

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Об этом сообщили в соцсетях. Сейчас в плену до сих пор остаются около 2 тысяч бойцов Мариупольского гарнизона (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Годовщина выхода из "Азовстали": в Киеве шествие с лозунгом "Мы ждем героев Мариуполя". На Крещатике собрались сотни людей, чтобы почтить защитников Мариуполя, которые 86 дней сопротивлялись врагу", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что неравнодушные киевляне на родственниках украинских защитников устроили шествие по улице Крещатик, держа в руках флаги и портреты воинов.

Напомним, что перспективу обмена "всех на всех" ранее прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов. В частности, Киев предлагает Москве провести этот формат и, судя по словам, достижение договоренностей близко.

Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась очередная встреча с временно удерживающимися в России родственниками украинских защитников. Ключевым опасением этих людей остается тот факт, что оккупанты не будут придерживаться договоренностей и скрывают информацию о реальном количестве взятых в плен бойцов ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева на фасаде здания появился новый патриотический мурал. Он посвящен защитникам "Азовстали".

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