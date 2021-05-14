В центре Киева произошел потоп из-за прорыва трубы с кипятком. Видео

В пятницу, 14 мая, в центре Киева произошло ЧП – на улице Пушкинской прорвало трубу с горячей водой. В результате инцидента всю улицу залило потоками желтого кипятка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный". Инцидент произошел на улице Пушкинской, 22а, там из-за прорыва трубы улицу залило кипятком.

"Здесь водоканал фильтр-кофе наливает в центре. Желающие – присоединяйтесь", – говорится в сообщении

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Из-за аварии, коммунальщики прекратили подачу горячей воды в четыре дома: №19, 20, 21, 22.

В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" отметили, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен 70 лет назад – в 1951 году.

Отметим, что в 2019-2020 годах на улице Пушкинской, коммунальщики провели капитальный ремонт. Здесь обустроили велодорожки, уложили новую брусчатку, обновили дренажную систему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столичной общеобразовательной школе №9 в Оболонском районе 13 мая произошло возгорание. Из-за задымления детей эвакуировали. Оказалось, что поджог устроили несколько учеников.