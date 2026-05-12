В центре Киева посетитель разбил оборудование кафе и травмировал 20-летнюю баристу. Видео

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, в центре города разбил оборудование кафе. Кроме того, злоумышленник травмировал работницу заведения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет ограничения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел в заведении на улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе Киева. Было установлено, что 61-летний местный житель зашел в заведение и начал нецензурно выражаться в адрес работницы заведения.

"После конфликта он ненадолго покинул помещение, однако через несколько минут вернулся. Посетитель подошел к барной стойке и опрокинул кофемашину и кофемолку, после чего ушел из заведения", – уточнили в пресс-службе.

В результате падения тяжелого оборудования 20-летняя сотрудница получила травму – у нее диагностировали перелом пальца руки. Кроме того, кофейня была вынуждена на некоторое время прекратить работу из-за повреждения имущества.

Участковые офицеры разыскали правонарушителя – ему сообщили ему о подозрении по факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Нарушитель наугад стрелял из окна дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!