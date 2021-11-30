В столице малыши-основатели Киеве перевоплотились в героев книги Марка Твена. Фото

В Киеве памятник малышам-основателям столицы переодели в героев книги "Приключения Тома Сойера". Это сделали в честь дня рождения известного американского писателя Марка Твена.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор скульптур Владимир Журавель. Памятник находится на Почтовой площади.

"Сегодня 30 ноября, день рождения величайшего американского писателя Марка Твена. Малыши оделись тематически в персонажей романа "Приключения Тома Сойера". Дизайн и изготовление костюмов – Екатерина и Владимир Журавель", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных фото можно увидеть, что Лыбедь превратилась в подругу главного героя произведения – Бекки.

Кий на один день стал Томом Сойером – его одели в клетчатые штаны и дали в руки щетку. Хорив стал Гекльберри Финном, который получил свою соломенную шляпу и длинный темный пиджак. И наконец Щек воплотил образ Сида – сводного брата Тома.

Марк Твен (настоящее имя Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) родился 30 ноября 1835 в США. Всемирно известный американский писатель, юморист, журналист и общественный деятель. Среди его произведений – "Приключения Тома Сойера", "Приключения Гекльберри Финна", "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура" и так далее.

Напомним, в сети опубликовали фото балкона в Печерском районе Киева, который его владелец в 2017 году превратил в корабль. Оригинальное архитектурное решение тогда заметили недалеко от станции метро "Арсенальная".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в честь Дня Независимости Украины переодели скульптуры маленьких Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь.