В Киеве существует сквер, где можно увидеть уникальные скульптуры птиц-интеллигентов. История и фото

В Киеве есть множество мест для отдыха, среди которых парки и тихие дворики. Многие из них известны каждому жителю столицы, но есть и такие уголки, о существовании которых могут не знать даже коренные жители. Сквер киевских интеллигентов, украшение которого – уникальные бронзовые скульптуры птиц.

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Об этом сообщили в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Локация расположена на улице Олеся Гончара, 9.

"Сквер Киевских интеллигентов находится на перекрестке улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара. Его фишка – четыре бронзовые скульптуры птиц, каждая из которых демонстрирует отдельный тип горожанина. Например, Ворон символизирует мудрость – неотъемлемую черту интеллигентов. Сова – это воплощение ума, символ научной интеллигенции. Ззимородка, по словам автора, это птица скромная, которая постоянно прячет голову под крыло. Такую черту характера также имеют столичные интеллигенты", – рассказал автор поста.

Последняя фигура сквера – воробей. Эта птица-бунтарь, только что освободившаяся и стоящая на клетке с вырванными изнутри прутьями. Одно его крыло опущено. По словам автора скульптуры, она символизирует интеллигента-революционера.

"Автор сквера – известный киевский скульптор Константин Скритуцкий. Ему принадлежат идеи Пейзажной аллеи с огромными улыбающимися котами и персонажами из любимых сказок, Кот из вилок, Балерина, Ёжик в тумане и многие другие столичные арт-объекты", – резюмировал.

Напомним, общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах в Киеве недалеко от станции метро "Днепр" возник легендарный рынок, более известный как "Бухара". Место, где можно было приобрести все необходимое для рыболовства, было известно далеко за пределами столицы Украины.

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