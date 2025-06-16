В столичном озере заметили бобра: экологи говорят, что это хороший знак. Видео

В Киеве на озере Лебединое (Дарницкий район столицы) появился бобер. Экологи радуются и считают это хорошим знаком.

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Об этом сообщили на Facebook странице района. Специалисты отмечают, что появление бобра указывает на улучшение экологического состояния водоемов и возможность дикой природы приспособиться к условиям города.

"Увидели бобра? Не кричите, не паникуйте. Скорее камеру готовьте! Место: озеро Лебединое. Видео: Сергей Педенко. Увидел – не пугай, сфоткал – тегай #ДарницькийБобер", –– говорится в сообщении.

Также столичные паблики показали видео с черепахой, которая была замечена на Троещине.

Ранее сообщалось, что в Запорожье спасли котенка из горящего здания, которое повредили оккупанты в результате утренней атаки ударными дронами 14 июня. Четвероногого передали волонтерам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 июня агрессор вновь атаковал Украину с воздуха. Враг задействовал 58 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 43 из них: сбито 23 БпЛА, еще 20 дронов не достигли целей, в том числе из-за действия РЭБ. Очередную ночную атаку россияне начали с 22:00 13 июня.

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