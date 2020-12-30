В "Слуге народа" заявили о финише раздачи квартир пострадавшим от взрыва на Позняках

Вскоре все 40 семей, которые потеряли жилье из-за взрыва газа в многоэтажке на Позняках (Киев), будут иметь на руках документы о праве собственности на новые квартиры.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная. По ее словам, люди уже увидели будущие квартиры собственными глазами и остались довольны условиями – ведь по площади недвижимость будет на 10% больше, чем предыдущая.

"Приятно констатировать, что накануне новогодних праздников президент Владимир Зеленский в который раз выполнил свое обещание, продемонстрировал гуманность и ответственность, и все 40 семей наконец получают желаемое жилье. На сегодня 24 пострадавших семьи уже имеют право собственности на квартиры. Еще 16 семей подали все необходимые документы на оформление права собственности", – подчеркнула парламентарий.

Забуранная добавила, что квартиры людям выделили в двух жилых комплексах – "Хрустальные источники" и "Лесная сказка". Впрочем, пока нерешенной остается проблема ремонта в новых домах для людей. Нардеп надеется, что средства на эти цели выделит Киевская городская государственная администрация.

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