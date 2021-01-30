На зеленой линии метро в Киеве было три станции: опубликованы исторические фото

Открытие Оболонско-Теремковской линии киевского метро 17 декабря 1976 года началось всего с трех центральных станций.

Это были станции "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь", сообщает 44.

Уже в 1980 году линию продлили в сторону Оболони, а в 1981 – в сторону Голосеевского района. В разное время, конечными были "Оболонь", с одной стороны, а также "Лыбидская" с другого. После расширения эта ветка метро заканчивается станциями "Героев Днепра" и "Теремки".

Стоит отметить, что Сырецко-Печерская линия тоже поначалу состояла из трех станции. 31 декабря 1989 года были запущены "Золотые Ворота", "Палац Спорта" и "Кловская".

В 1991, после "Кловской", появились еще две станции, а конечной стали "Выдубичи". А в 1996, "Золотые Ворота" отдали свой пост "Лукьяновской". В дальнейшем, ветка долгое время развивалась. Некоторые станции добавлялись не как конечные. а прямо между уже существующими.

В настоящее время конечной на правом берегу стала станция "Сырец". В скором времени линию должны продлить, открыв новые станции на Виноградаре. С другой стороны ветка ушла на левый берег еще в 1992 году, а сейчас, конечной стала "Красный Хутор".

Ранее OBOZREVATEL рассказал об истории станций метро Киева, которые были конечными.