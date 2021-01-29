В сети вспомнили станции метро Киева, которые были конечными. Фото

Ранее станции киевского метрополитена "Вокзальная", "Шулявская" и "Дарница" были конечными.

Как сообщает 44, со временем, из-за развития и удлинения веток метро, они перестали быть таковыми. Каждая из них имеет свою историю.

После открытия первой очереди киевского метро начала работать "Вокзальная", которую можно назвать воротами в Киев из-за расположенного рядом с ней Центрального железнодорожного вокзала.

Она является подземной станцией глубокого залегания. Уже через три года после появления первых станций, 5 ноября 1963 года, была открыта еще одна очередь. Добавились "Политехнический институт" и "Шулявская".

Последняя была конечной вплоть до 1971 года. В дальнейшем метрополитен планомерно развивался. На данный момент эта сторона заканчивается станцией "Академгородок".

С другой стороны Святошинско-Броварскую линию, после открытия моста Метро, замыкала станция "Дарница" на левом берегу. "Черниговская" и "Лесная" добавились позднее. Последняя является конечной и на данный момент.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об истории станции Киевского метрополитена "Днепр". В частности, когда она была конечной, вагоны на платформу поднимали на специальном "лифте".