Как станция метро "Крещатик" в Киеве получила свое название. Интересные факты

Станция "Крещатик" расположена на Святошинско-Броварской линии и была одной из первых, открытых в Киевском метрополитене.

У нее есть три выхода, один из которых ведет к улице Хрещатик, а другие, построенные в 1965 году, к Институтской и улице Городецкого, пишет 44.

Станция является центральной, ей еще при строительстве решили придать национального украинского колорита. Изначально она была отделана кафелем, а в 1980-е его заменили мрамором.

Она названа в честь расположенной рядом центральной улицы Киева под названием Крещатик. Которая, в свою очередь, по одной из версий названа из-за "Хрещатой долины" (пересекающейся), по другой – от крещения. Есть версия, что именно по Крещатику князь Владимир вел киевлян к Днепру.

Станция была открыта в числе самых первых, 6 ноября 1960 года. За время своего существования, "Крещатик" несколько раз переделывалась.

В 1976 году на станции построили переход на Оболонско-Теремковскую линию метро. Его оборудовали между пилонами. Однако, спустя 10 лет, в 1986 году, решили оборудовать еще один переход. Теперь "Хрещатик" и "Майдан Незалежности" связаны сразу двумя пешеходными тоннелями. Один из упомянутых тоннелей является обходным. Оба перехода успешно эксплуатируются многочисленными пассажирами.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об истории станции киевского метро "Театральная", которую начали строить раньше, чем туннель к ней.