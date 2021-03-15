Как могла выглядеть станция метро "Васильковская" в Киеве: уникальные фото

В Киеве станцию Оболонско-Теремковской линии метро "Васильковская" открыли спустя 5 лет после начала строительства, 15 декабря 2010 года. Во время проектирования она выглядела по-другому.

Как сообщает портал 44, у нее нет колонн и пилонов, а длина платформы составляет 103,8 метров, шириной 11 метров. Для ее облицовки использовали бежевый мрамор.

Ежедневный пассажиропоток – более 21 тысячи человек.

"Васильковскую" начали строить в 2005 году, а открыли ее, как и другие станции очереди, "Демеевскую" и Голосеевскую", 15 декабря 2010 года. Архитекторы у них были одни. Это Валерий Гневишев, Тамара Целиковская, Алексей Нашивочников, Евгений Плащенко. Но над "Васильковской" работал еще и Юрий Кравченко.

Станция облицована долговечными материалами, а также водоэмульсионной краской. Освещение сделано в виде фонарных столбов, поэтому длинная платформа чем-то напоминает пешеходный проспект.

"Васильковская" имеет одно название. Других или проектных вариантов представлено не было. Связано оно с тем, что станция расположена на Васильковской улице, ведущей к городу Васильков Киевской области, названному в честь сына Юрия Долгорукова Василька.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве станцию Оболонско-Теремковской линии метро "Голосеевская" планировали назвать "Горихуватской площадью".