В сети показали, как выглядел Майдан Незалежности в Киеве в 1960-х годах. Архивное фото

В 1960-х годах от Майдана Незалежности до гостиницы "Украина" вела лестница, которая до наших дней не сохранилась. Благодаря работе фотографа, мы можем увидеть, как выглядел центр столицы в те годы.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация около 60 лет назад.

"Нынешний Майдан, середина 1960-х годов", – говорится в сообщении.

Майдан Незалежности (разм. Майдан) – центральная площадь Киева. К концу X века это место, как и весь нынешний Крещатик, называлось Перевесищем и было болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, ведущие в Верхний город.

На территории площади в XVIII веке построили каменные крепостные стены и так называемые Печерские ворота, существовавшие до 1833 года. В конце XVIII – начале XIX века представлял собой пустырь – так называемое Козье болото. К нему подходили оборонительные валы, у подножия которых была насыпана плотина и стояла водяная мельница.

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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