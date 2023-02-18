В сети показали, каким увидел Киев американский фотограф в 1968 году. Архивные фото

В 1968 году в Киев приехал американский фотограф Марк Джинголд. Находясь в нашем городе, он сделал несколько фотографий, которые сохранили для нас жизнь столицы Украины в те годы.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город 55 лет назад.

"1968 год. Киев. Таким его увидел Марк Джинголд", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть центр столицы, Подол, Киево-Печерскую Лавру и другие локации.

Напомним, в 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве размещалась уменьшенная модель будущего монумента "Родина-мать". Скульптуру установили в частности для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

Самое старое здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах большая часть нынешнего Днепровского района Киева, в частности Радужный массив, не была застроена. На полях села Выгуровщина-Троещина местные жители пасли скот. Благодаря старым фото можно увидеть, какой была эта локация в те годы.

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