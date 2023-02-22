В сети показали, каким был международный аэропорт ''Борисполь'' в 1965 году. Уникальные фото

Международный аэропорт "Борисполь" принял свой первый рейс в далеком 1959 году. В 1965-м неизвестный фотолюбитель сделал несколько снимков здания главных воздушных ворот Киева.

Видео дня

Уникальные фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, какой была эта локация 58 лет назад.

"Аэропорт "Киев" (Борисполь), 1965-й год", – говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть главный терминал, часть аэродрома, а также посадку пассажиров на самолет.

Международный аэропорт "Борисполь" – основной и крупнейший пассажирский международный аэропорт Украины и ее столицы, обслуживающий Киев, Киевскую агломерацию и другие регионы Украины. Единственный аэропорт нашей страны, имеющий трансконтинентальный статус. Временно не работает с начала полномасштабной вооруженной агрессии страны-террориста РФ в феврале 2022 года.

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. Сергей Пятериков с помощью фотоаппарата сохранил для нас процесс "заковки" реки в "бетонное русло", активно продолжавшийся в 1970-х годах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!