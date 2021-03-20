Стало известно, как выглядит кислородная станция Александровской больницы Киева. Видео

В Александровской клинической больнице Киева по состоянию на 19 марта имеется около 500 коек для больных коронавирусом. Все они оборудованы кислородом.

Как сообщилкорреспондент OBOZREVATEL, для больных на территории медучреждения работает кислородная станция (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Она расположена на улице, а доступ к ней со всех сторон ограничивает забор.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, Александровская больница вскоре получит еще 135 реанимационных коек, так как сейчас есть 70. В целом будет 500 коек.

На сегодня больница заполнена примерно на 90%. и поэтому принимаются соответствующие решения.

"Планируется увеличение койко-мест, учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе. Больницы всем необходимым обеспечены, включая медикаменты, кислород, средства индивидуальной защиты и так далее. Никаких проблем с обеспечением нет", – успокоил Поворозник.

Отметим, что в Киевской городской клинической больнице №4 в сутки сейчас используется годовая норма кислорода.

"Раньше в среднем по городу 40% пациентов (нуждались в кислороде. – Ред.). Сейчас же – фактически 90% больных. Буквально за минувшие сутки 3,5 тонны кислорода ушло на больных – раньше у нас такой (объем использования. – Ред.) был в год", – уточнила главврач больницы Татьяна Мостепан.

Отметим, OBOZREVATEL узнал, что происходит в больницах Киева и что делает власть, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

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