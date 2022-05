В сети показали, как выглядит обстрелянный оккупантами "Добропарк" на Киевщине. Фото

Уничтоженный российскими оккупантами частный дендрологический парк "Добропарк" в селе Мотыжин Киевской области возвращается к жизни. В частности, на его территории начали цвести тысячи цветыов.

Об этом сообщили в социальных сетях. При этом на его территории продолжают работать саперы ГСЧС.

"Добропарк" сейчас. Несмотря на все внешние факторы, природа всегда будет над человеком и его деятельностью. Ей нельзя сказать – "подожди, идет война", нельзя заставить ее поставить на паузу свой привычный темп жизни. Весна заставила проснуться цветы даже в это сложное время. А это значит, что скоро проснется и Добропарк", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что, несмотря на обстрелы и действия российских оккупантов, жизнь не ушла из парка. На его территории зацвели тысячи цветов.

Напомним, российские захватчики, находясь на Киевщине, нанесли беспощадный удар по частному дендрологическому парку "Добропарк" в селе Мотыжин. Там полностью уничтожены здания, транспорт, техника.

О разрушениях стало известно после освобождения населенного пункта от оккупантов и зачистки территории.

