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В сети показали, как выглядит обстрелянный оккупантами "Добропарк" на Киевщине. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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В парке продолжаются работы по разминированию

Уничтоженный российскими оккупантами частный дендрологический парк "Добропарк" в селе Мотыжин Киевской области возвращается к жизни. В частности, на его территории начали цвести тысячи цветыов.

Об этом сообщили в социальных сетях. При этом на его территории продолжают работать саперы ГСЧС.

"Добропарк" сейчас. Несмотря на все внешние факторы, природа всегда будет над человеком и его деятельностью. Ей нельзя сказать – "подожди, идет война", нельзя заставить ее поставить на паузу свой привычный темп жизни. Весна заставила проснуться цветы даже в это сложное время. А это значит, что скоро проснется и Добропарк", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, что, несмотря на обстрелы и действия российских оккупантов, жизнь не ушла из парка. На его территории зацвели тысячи цветов.

"Допропарк".
Оккупанты фактически уничтожили все постройки парка.
Разминирование территории.
Саперы ГСЧС продолжают работу на территории парка.
Несмотря на обстрелы оккупантов парк начинает оживать.
В парке зацвели тысячи цветов.

Напомним, российские захватчики, находясь на Киевщине, нанесли беспощадный удар по частному дендрологическому парку "Добропарк" в селе Мотыжин. Там полностью уничтожены здания, транспорт, техника.

О разрушениях стало известно после освобождения населенного пункта от оккупантов и зачистки территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возобновили работу некоторые локации, расположенные в Национальном экспоцентре Украины (ВДНХ). В частности, открылось кафе, а также работает прокат велосипедов.

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