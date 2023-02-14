В сети показали, как выглядело культовое заведение ''Кофе'' в центре Киева в 1970-х годах. Фото

В 1970-х годах в центре Киева на улице Михайловской работала небольшая уличная кофейня. Это место пользовалось большой популярностью среди ценителей этого напитка.

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Уникальный снимок опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Не смотря ни на что, небольшое здание сохранилось до наших дней.

"1970-е, улица Михайловская. Неприметное, но своего рода культовое и известное место кофеманов. Здесь варили действительно качественный кофе. И сюда непременно заходили все, кто бывал в центре", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что само заведение находилось в маленьком здании, которое зажато между двумя домами. К сожалению, сегодня кофейня не работает, но помещение сохранилось до наших дней.

Напомним, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

В 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве размещалась уменьшенная модель будущего монумента "Родина-мать". Скульптуру установили в частности для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

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