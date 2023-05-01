В сети показали, как выглядели Подол и Владимирский спуск в Киеве в начале ХХ века. Архивные фото

В начале ХХ века в Киеве по Владимирскому спуску пролегала трамвайная линия. А причалы на Почтовой площади выглядели совсем по-другому.

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Старые фото того периода были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каковы были эти локации около 120 лет назад.

"Вид на Владимирскую горку и Подол. Начало ХХ века", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть Владимирский спуск, по которому тогда еще ездили трамваи и одноименный парк. Кроме того, можно посмотреть, как выглядел старый Подол. Судя по всему, два снимка были сделаны с того места, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа.

Напомним, в столице на Демеевке в XIX веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970-х годах Контрактовая площадь, точнее ее часть, на пересечении с улицей Сагайдачного, была проездной. В те дни вместо кафе и ресторанов в доме по номеру 41Б вместо кафе находился Гастроном.

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