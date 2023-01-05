В сети показали, как выглядела улица Крещатик в Киеве в начале ХХ века. Старая открытка

В начале ХХ века в Киеве по Крещатику ездили трамваи, которые, в частности, связывали центр города с Подолом. Кроме того, сама улица была гораздо уже, чем в наши дни.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каков был центр столицы около 120 лет назад.

"Крещатик на открытке начала ХХ века", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно посмотреть часть главной улицы столицы, трамваи и гужевой транспорт Киева.

Напомним, Аскольдова могила является одной из самых известных исторических местностей Киева, и по легенде именно здесь похоронили киевского князя. В 1907 году вышла открытка с видом этой местности. Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, монумент "Родина-Мать" в Киеве является самым высоким на территории Европы. В 1981 году его закончили монтировать и открыли, но ранее неизвестный фотолюбитель успел отснять, как перевозили одну из конструкции скульптуры.

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