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В сети показали, как выглядела улица Глубочицкая в Киеве с домами начала XX века. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
10,1 т.
Аутентичная архитектура улицы начала 20-го века

Улица Глубочицкая ведет свою историю с конца XVIII века. В начале 1880–1890-х годов здесь велось активное строительство двух-трехэтажных домов и благодаря старым фото можно увидеть аутентичную архитектуру этой улицы начала XX века.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта застройка почти не сохранилась до наших дней.

"Улица Глубочицкая и ее аутентичная архитектура начала XX века", – говорится в сообщении.

В сети показали, как выглядела улица Глубочицкая в Киеве с домами начала XX века. Фото
В сети показали, как выглядела улица Глубочицкая в Киеве с домами начала XX века. Фото
В сети показали, как выглядела улица Глубочицкая в Киеве с домами начала XX века. Фото

Глубочицкая улица известна с конца XVIII века как часть древнего пути от Подола на Житомирскую дорогу, который еще называли Быховской дорогой от небольшого места Быховщина на этой трассе.

В сети показали, как выглядела улица Глубочицкая в Киеве с домами начала XX века. Фото
В сети показали, как выглядела улица Глубочицкая в Киеве с домами начала XX века. Фото
В сети показали, как выглядела улица Глубочицкая в Киеве с домами начала XX века. Фото
В сети показали, как выглядела улица Глубочицкая в Киеве с домами начала XX века. Фото

Название улицы происходит от ручья Глубочица, известного со времен Киевской Руси. Ручей начинался от небольших источников (в частности, в Кмитовом овраге) и дальше протекал глубоким урочищем (Глубочицким оврагом) между Щекавицей и Кудрявцем в сторону Подола. Вдоль русла Глубочицы и была проложена улица.

В сети показали, как выглядела улица Глубочицкая в Киеве с домами начала XX века. Фото

Напомним, в конце 1930-х годов большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

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