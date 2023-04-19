В сети показали, как выглядела улица Глубочицкая в Киеве с домами начала XX века. Фото

Улица Глубочицкая ведет свою историю с конца XVIII века. В начале 1880–1890-х годов здесь велось активное строительство двух-трехэтажных домов и благодаря старым фото можно увидеть аутентичную архитектуру этой улицы начала XX века.

Видео дня

Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта застройка почти не сохранилась до наших дней.

"Улица Глубочицкая и ее аутентичная архитектура начала XX века", – говорится в сообщении.

Глубочицкая улица известна с конца XVIII века как часть древнего пути от Подола на Житомирскую дорогу, который еще называли Быховской дорогой от небольшого места Быховщина на этой трассе.

Название улицы происходит от ручья Глубочица, известного со времен Киевской Руси. Ручей начинался от небольших источников (в частности, в Кмитовом овраге) и дальше протекал глубоким урочищем (Глубочицким оврагом) между Щекавицей и Кудрявцем в сторону Подола. Вдоль русла Глубочицы и была проложена улица.

Напомним, в конце 1930-х годов большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!