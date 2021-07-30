Без церкви и в зелени: в сети показали, как выглядели Золотые ворота в Киеве до реставрации

В 1961 году известный исторический памятник времен Киевской Руси "Золотые ворота" представлял из себя руины. Деревья росли практически в плотную к его стенам.

Соответствующее фото разместили на странице группы Клуб коренного Киевлянина в социальной сети Facebook. На снимке можно увидеть, что остатки конструкций находились на возвышении на специальной площадке.

Кроме того, на памятке истории еще не существует деревянной надвратной церкви, которую установили в начале 80-х ХХ века во время масштабной реконструкции Золотых ворот.

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Пользователи соцсети с теплом восприняли уникальный снимок. В частности, среди них нашлись те, кто посещал это место до ремонта памятника.

"Золотые ворота до реконструкции. Я помню их такими. Нас часто в школе на экскурсии водили", "Помню, помню их такими. По-моему, было значительно лучше, чем сейчас".

У некоторых комментаторов фотография напомнила о прекрасных днях молодости сообщив "сколько романтичных свиданий было там назначено".

Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, одна из древнейших датированных сооружений Восточной Европы, символ Киева. Свое название получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе (Царьграде).

Строительство ворот длилось с 1019 по 1026 год.

Ворота были каменными – их строили по технике, которую использовали еще во времена Древнего Рима. Слои камней перемежались с выравнивающими рядами плинфы.

Золотые ворота серьезно пострадали во время осады войсками хана Батыя 1940 году и долгое время разрушались. Только в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева их реконструировали несмотря на то, что достоверных планов или изображение Золотых ворот не сохранилось.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что станция Сырецко-Печерской линии метро "Золотые Ворота" в Киеве благодаря своему оформлению была признана одной из самых красивых в мире.