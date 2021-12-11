В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в начале 1960-х. Архивное фото

В первой половине 1960-х годов одна из старейших улиц Подола Боричев спуск выглядела также, как и в начале ХХ-го века. Зимой дети любили здесь кататься на санках.

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть, как выглядела эта местность более 55 лет назад.

"Одна из старейших улиц Подола – Боричев спуск. Первая половина 1960-х годов. Фото А. Зворыкина. Из архива Т. Викторовой", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что здание, расположенного по адресу, Боричев спуск, 9 (на фото – слева), до наших дней сохранилось почти в таком же самом виде.

Дома № 5 и 8 были построены на рубеже XIX-ХХ веков.

Боричев спуск – спуск в Подольском районе города Киева, местность Подол, который пролегает от Боричевого Тока до Набережно-Крещатицкой улицы.

Одна из древнейших улиц Киева. Дорога, соединявшая нижнюю, приднепровскую и нагорную части города, Подол с Горой. Была упомянута в памятке древнерусской литературы XII века "Слово о полку Игореве".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в начале 1980-х годов на набережной в районе Почтовой площади находилось несколько старых зданий и ездил трамвай. Ничего из этого, на сегодняшний день, не сохранилось.