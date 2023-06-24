В сети показали, как выглядела мойка трамваев в Пуща-Водице в Киеве в 1950-х годах. Уникальное фото

Трамвайная линия, ведущая к Пущу-Водице в Киеве, существует и работает уже более 120 лет. В 1950-х здесь на конечной остановке работала настоящая мойка для электротранспорта.

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Архивное фото тех лет было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, эта точка сегодня не действует, а оборудование демонтировано.

"1950-е. Мойка для трамваев в Пуща-Водице", – говорится в сообщении.

Как отметил один из подписчиков сообщества, сама локация более-менее сохранилась, хотя трамваи в наши дни здесь больше не моют.

Стоит добавить, трамвайный путь в Пуща-Водицу проложили в 1900 году. Она соединила поселок с Контрактовой площадью в Киеве. С тех пор, с начала, четыре года подряд этим путем поселенцев доставлял паровой трамвай. Этот вид транспорта сразу стал пользоваться среди населения большой популярностью.

Интересный факт – в самые холодные зимы, когда Киеву не хватало топлива для обогрева, из Пущи-Водицы с помощью трамвая доставляли необходимые запасы дров.

Напомним, общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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