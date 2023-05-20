В сети показали, как выглядел первый небоскреб Украины в Киеве в 1940-х годах. Фото

Дом Гинзбурга в Киеве вошел в историю как "первый небоскреб Украины". Большое 12-этажное здание, к сожалению, было сильно повреждено во время Второй мировой войны и полностью уничтожено в 1950-х. Благодаря старым снимкам мы можем увидеть, как она выглядела в первой половине 1940-х годов.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества Ретро Киев и сети интернет. Можно увидеть, каким был город почти 80 лет тому назад.

"Современная площадь Независимости во время Второй мировой войны. На заднем плане небоскреб Гинзбурга", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядело поврежденное здание небоскреба со стороны нынешнего Майдана Незалежности. Сейчас на этом месте находится гостиница "Украина".

Небоскреб Гинзбурга или Дом Гинзбурга – 12-этажный, 67,5-метровый, разрушенный "небоскреб" XX века в Киеве. Вошел в историю как "первый небоскреб Украины". Строили в 1910-1912 годах.

Взорван войсками НКВД СССР 24 сентября 1941 года и полностью уничтожен в начале 1950-х годов, когда производилась окончательная разборка фундамента здания. В год постройки был самым высоким небоскребом Российской империи. В 1950-х на его месте построили гостиницу "Украина".

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще незастроена многоэтажками. В том месте, где сегодня расположен парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

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