В сети показали, как выглядел Крещатик в Киеве в начале 1900-х годов. Уникальные фото и открытки

Улица Крещатик – главная визитка Киева, посетить которую должен каждый турист и житель столицы. В начале 1900-х она выглядела совсем иначе, чем в наши дни.

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Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, каким был центр города около 120 лет назад.

"Фото и открытка начала ХХ-го века", – говорится в сообщении.

Крещатик – главная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и заканчивается Бессарабской площадью. Отсчет истории Крещатика как городской улицы многие исследователи начинают с 1797 года, когда в Киев из города Дубна перевели контрактовую ярмарку.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

В Киеве на улице Крещатик 7 июля 1902 зафиксировали наводнение. В результате чрезвычайного происшествия подвалы домов были затоплены, а воду откачивали с помощью помп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франтишек Мезер вошел в историю как мастер качественных снимков пейзажей старого Киева. В Национальной научной библиотеке Вернадского сохранился альбом его работ, сделанных в конце ХІХ – начале ХХ века.

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