В сети показали, как выглядел Киев на фотографиях 1880-х годов

В 19 веке Киев активно развивался и рос, в частности, застраивался центр столицы и его историческая часть на Подоле. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, каким был город в 1880-х годах.

Видео дня

Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как изменилась столица около 140 лет.

"1880-е. Знакомый и необычный Киев", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть Почтовую площадь, Крещатик, Софийскую площадь и другие локации.

Напомним, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

в 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве размещалась уменьшенная модель будущего монумента "Родина-мать". Скульптуру установили в частности для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!