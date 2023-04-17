В сети показали, как во время наводнения затопило "Киевскую Венецию" в 1979 году. Архивные фото

Русановский канал в столице жителям нашего города известен под названием "Киевская Венеция". В 1979 году, из-за подъема уровня воды в реке Днепр, эту локацию сильно затопило.

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Архивные фото тех лет в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно увидеть последствия подтопления города почти 45-летней давности.

"Весна 1979 год. Русановка, наводнение", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что в результате подъема уровня воды была затоплена набережная и даже подземные переходы.

Русановский канал – искусственный канал на Днепре в пределах Киева. Канал полностью окружает Русановку с юга, севера и запада. Одним концом канал выходит из Русановского пролива у моста имени Патона, другим концом выходит также в Русановский пролив у Русановского метромоста.

Общая длина канала – 3500 м. Средняя ширина уреза воды – 43 м. Ширина прибрежной защитной полосы – 25 м.

Напомним, в конце 1930-х годов большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

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