В сети показали, как в столице устанавливали памятник основателям Киева в 1982 году. Фото

Памятник основателям Киева является одной из визиток столицы Украины, к которому приезжают не только туристы, но и молодожены. Благодаря камере фотографа для истории сохранили момент установки этого известного монумента.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как проходил этот процесс 41 год назад.

"1982 год. Установка всем известного монумента", – говорится в подписи к фото.

На опубликованном снимке можно увидеть, что специалисты еще не закончили монтаж скульптур, в частности, еще не установлена статуя, символизирующая Лыбидь.

Памятник основателям Киева – построен в 1982 году к 1500-летию Киева. Он находится на набережной Днепра в Наводническом парке между станцией метро "Днепр" и мостом Патона. Скульптурная композиция выполнена из кованой меди в виде плоской лодки, где установлены фигуры основателей Киева: братьев Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди. Авторы: скульптор Василий Бородай и архитектор Николай Фещенко.

Напомним, в 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве размещалась уменьшенная модель будущего монумента "Родина-мать". Скульптуру установили в частности для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

Самое старое здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах большая часть нынешнего Днепровского района Киева, в частности Радужный массив, не была застроена. На полях села Выгуровщина-Троещина местные жители пасли скот. Благодаря старым фото можно увидеть, какой была эта локация в те годы.

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