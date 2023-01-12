В сети показали, как в 1930-х годах на Крещатике в Киеве заменяли брусчатку асфальтом. Архивные фото

В наши дни дорога на Крещатике в Киеве полностью покрыта асфальтом. Но еще в 1930-х годах здесь была брусчатка, а камера фотолюбителя сохранила для нас процесс обновления дорожного покрытия главной улицы столицы.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каков был центр города около 90 лет назад.

"1930-е годы. Крещатик. Брусчатку заменяют асфальтом", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как работали коммунальщики в эти дни.

Напомним, Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время, некоторые локации и здания сохранились до наших дней.

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