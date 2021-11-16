В сети показали, как строили железнодорожный вокзал в Киеве в 1930-х годах. Исторические фото
Нынешнее здание Центрального железнодорожного вокзала в Киеве было построено на протяжении 1927-1932 годов. Его создали в стиле украинского барокко с некоторыми чертами конструктивизма.
Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимках начала 1930-х годов уже можно рассмотреть, что рабочие уже возвели каркас вокзала.
"1930-е годы. Строительство ЖД-вокзала", – говорится в сообщении.
Также на фото, видно, что на холмах за вокзалом практически не было высотных зданий, но стояла церковь.
Отметим, первая Киевская железнодорожная станция была построена в 1868-1870 годах для обслуживания железных дорог Киев - Балта и Киев – Курск. В 1913 году старое вокзальное здание было снесено, а в 1914 году рабочие возвели фундамент нового здания вокзала, но дальнейшее строительство остановила Первая мировая война.
Напомним, в Киеве в 1980-х годах возле Национального спортивного комплекса (НСК) "Олимпийский" находилась пустырь. Там, где сегодня расположены здания, росло много деревьев.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1954 году на столичной улице Крещатик еще не существовало зданий Киевсовета и Главпочтамта. На месте отеля "Украина" росли деревья.